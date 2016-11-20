أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس مباحث يتنكر بشخصية تاجر عملة للإيقاع بسمسار دولارات ببني سويف‎

Google+ Print
رئيس مباحث يتنكر بشخصية تاجر عملة للإيقاع بسمسار دولارات ببني سويف‎ رئيس مباحث يتنكر بشخصية تاجر عملة للإيقاع بسمسار دولارات ببني سويف‎

الرائد محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ببني سويف

مراسل «ONA»

قام الرائد محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ببني سويف، بالتنكر في شخصية تاجر عملة، للإيقاع بمدرس يتاجر في الدولارات، بعد إيهامه برغبته في الشراء، وضُبط بحوزته 55 ألفًا و385 دولارًا أمريكيًا.

وكانت معلومات وردت للمقدم محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ببني سويف، تفيد قيام “أيمن م.ع” 33 سنة، مدرس، بالإتجار فى العملات الأجنبية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تنكر رئيس المباحث في شخصية تاجر عملة، وتواصل هاتفيًا مع المتهم مدعيًا أنه يرغب في شراء كمية من الدولارات، واتفق معه على لقائه بالطريق الجديد بمدينة ناصر، وبإعداد كمين تمكن من القبض عليه وبحوزته 55 ألفا و385 دولارا أمريكيًا.

وبمواجة المتهم، اعترف بتجارته في العملات الأجنبية، وتم تحريرمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا