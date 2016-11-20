رئيس مباحث يتنكر بشخصية تاجر عملة للإيقاع بسمسار دولارات ببني سويف‎

مراسل «ONA»

قام الرائد محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ببني سويف، بالتنكر في شخصية تاجر عملة، للإيقاع بمدرس يتاجر في الدولارات، بعد إيهامه برغبته في الشراء، وضُبط بحوزته 55 ألفًا و385 دولارًا أمريكيًا.

وكانت معلومات وردت للمقدم محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ببني سويف، تفيد قيام “أيمن م.ع” 33 سنة، مدرس، بالإتجار فى العملات الأجنبية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تنكر رئيس المباحث في شخصية تاجر عملة، وتواصل هاتفيًا مع المتهم مدعيًا أنه يرغب في شراء كمية من الدولارات، واتفق معه على لقائه بالطريق الجديد بمدينة ناصر، وبإعداد كمين تمكن من القبض عليه وبحوزته 55 ألفا و385 دولارا أمريكيًا.

وبمواجة المتهم، اعترف بتجارته في العملات الأجنبية، وتم تحريرمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.