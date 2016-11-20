أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 20 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 20 / 11 / 2016 العديد من الأحداث الهامة، والتي يأتي على رأسها منع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق من دخول مقر قلعة ميت عقبة، قبل أن يتدخل إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى ويحتوى الموقف بعقد جلسة مع اللاعب، فضلاً عن إعلان المناصب الجديدة بجهاز محمد صلاح، حيث يتواجد علاء عبد الغنى فى منصب المدرب العام بخلاف استخراج تأشيرة سفر مصطفى فتحى إلى ألمانيا.

مفاجأة.. "أمن الزمالك ميعرفشى أحمد توفيق"

وبعد لحظات قام الأمن بالذهاب إلى أحمد توفيق ومطالبته بالخروج، وتعللوا بعدم علمهم بأن هذا هو أحمد توفيق لاعب الفريق ليوافق على التعليمات ويستقل سيارته خارج نادي الزمالك.

شهد مقر نادى الزمالك دخول أحمد توفيق لاعب الفريق داخل النادى بسيارته، وسط استغراب من المتواجدين، خاصة أن هناك قرارا مسبقا من مرتضى منصور رئيس النادى بمنعه من الدخول وحضور تدريبات فريقه الأول.

تيجانا ونجوم الزمالك يتواصلون هاتفيا مع أحمد توفيق بعد أزمة طرده من النادى

تواصل عدد من لاعبى نادي الزمالك مع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق هاتفيا، لحل أزمته بعد طرده من النادى، وفقا لقرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

كما أجرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، محاولات مع اللاعب من أجل عودته للنادى لإنهاء الأزمة.

أحمد توفيق يعود لمقر الزمالك بعد اتصالات من نجوم الفريق