أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 20 / 11 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 20 / 11 / 2016 العديد من الأحداث الهامة، والتي يأتي على رأسها منع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق من دخول مقر قلعة ميت عقبة، قبل أن يتدخل إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى ويحتوى الموقف بعقد جلسة مع اللاعب، فضلاً عن إعلان المناصب الجديدة بجهاز محمد صلاح، حيث يتواجد علاء عبد الغنى فى منصب المدرب العام بخلاف استخراج تأشيرة سفر مصطفى فتحى إلى ألمانيا.
مفاجأة.. "أمن الزمالك ميعرفشى أحمد توفيق"
شهد مقر نادى الزمالك دخول أحمد توفيق لاعب الفريق داخل النادى بسيارته، وسط استغراب من المتواجدين، خاصة أن هناك قرارا مسبقا من مرتضى منصور رئيس النادى بمنعه من الدخول وحضور تدريبات فريقه الأول.
وبعد لحظات قام الأمن بالذهاب إلى أحمد توفيق ومطالبته بالخروج، وتعللوا بعدم علمهم بأن هذا هو أحمد توفيق لاعب الفريق ليوافق على التعليمات ويستقل سيارته خارج نادي الزمالك.
تيجانا ونجوم الزمالك يتواصلون هاتفيا مع أحمد توفيق بعد أزمة طرده من النادى
تواصل عدد من لاعبى نادي الزمالك مع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق هاتفيا، لحل أزمته بعد طرده من النادى، وفقا لقرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.
كما أجرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، محاولات مع اللاعب من أجل عودته للنادى لإنهاء الأزمة.
أحمد توفيق يعود لمقر الزمالك بعد اتصالات من نجوم الفريق
عاد أحمد توفيق، لاعب وسط نادي الزمالك، إلى مقر النادى بعد استقباله مكالمات هاتفية من إسماعيل يوسف مدير الكرة بقلعة ميت عقبة ومعظم لاعبى الفريق الأبيض.
وكان بصحبة توفيق شقيقه الأكبر ولم يدخل مقر نادي الزمالك حيث منعه أمن النادي قبل أن يتم السماح له بالدخول.
عقد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، لحل أزمته بعد قرار مرتضى منصور رئيس النادى بإيقافه.
وكان أحمد توفيق قد تم منعه اليوم من دخول نادي الزمالك قبل أن يتدخل إسماعيل يوسف ويعيده إلى مقر قلعة ميت عقبة.
رفض أحمد توفيق، لاعب وسط نادي الزمالك، اقتراح إسماعيل يوسف على التدريب مع الناشئين مواليد 97 خلال اليومين المقبلين حتى الانتهاء من أزمة خلال الأيام المقبلة، حيث وافق اللاعب فقط على التدريب مع مدرب الأحمال ماركو رودريجو.
وكان إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، اتفق مع أحمد توفيق على التدريب مع فريق 97 بالنادى لحين الانتهاء من الأزمة مع مرتضى منصور رئيس النادى، إلا أن اللاعب رفض.
وكانت هناك أزمة كبيرة قد نشبت بين مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد توفيق عقب لقاء الزمالك وطنطا أمس الأول بسبب التصريحات المتبادلة.
الزمالك يعلن مناصب الجهاز المعاون لمحمد صلاح.. وفتحى فى ألمانيا غدا
أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه تم تصعيد علاء عبد الغنى لمنصب المدرب العام وأحمد عبد المقصود لمنصب المدرب.
وكان مؤمن سليمان قد تقدم باستقالته أمس السبت، عقب أزمته مع مرتضى منصور بعد مباراة طنطا، وقرر رئيس النادى تصعيد محمد صلاح المدرب العام للفريق لمنصب المدير الفنى.
وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك أن مصطفى فتحى لاعب وسط الفريق سوف يسافر إلى ألمانيا غدا، عقب انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر.
مصطفى فتحى: مؤمن سليمان عمل إللى عليه.. وشكرا لجمهور الزمالك على دعمهم
وجه مصطفى فتحى صانع ألعاب نادي الزمالك الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على دعمه وإنهاء تأشيرة سفره لألمانيا للخضوع للفحوصات الطبية.
قال مصطفى فتحى إنه لا يملك أى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، وإنما فقط حساب إنستجرام يتواصل به مع الجماهير البيضاء، التى يتوجه لها بالشكر دعمها له باستمرار.
أضاف مصطفى فتحى أن مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لنادي الزمالك من المدربين الجيدين الذين تعامل معهم وعن رحيله قائلا: "عمل معانا إللى عليه وقضى فترة جيدة معانا وسنساهم بكل ما لدينا فى نجاح الحاليين من أجل الزمالك".
أوضح مصطفى فتحى أنه يتلقى اتصالات دائمة من جهاز المنتخب من أجل الاطمئنان على حالته، مبديا أملا أن تثبت الفحوصات بألمانيا عدم وجود قطع فى الغضروف من أجل اللحاق بأمم أفريقيا 2017.
شدد مصطفى فتحى على أن مواجهة الإسماعيلى المقبلة صعبة، إلا أنه يثق فى قدرة زملائه على مواصلة الانتصارات من أجل استعادة بطولة الدورى.
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