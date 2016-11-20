10 نصائح لتقوية مناعة طفلك

ونحن على أبواب الشتاء تكثر الأمراض لدى الأطفال، وخاصة ممن هم في سن المدرسة بسبب انتشار العدوى، وتكتشفين أن طفلك يقضى معظم أيام السنة مريضاً بسبب انتقال بعض الأمراض من زملائه في الفصل، فيما تنتقل له بعض الأمراض نتيجة لسلوكيات خاطئة يقوم بممارستها وبمساعدتك دون قصد.

الدكتور محمد أبو داوود أخصائي طب الأطفال يقدم لك النصائح التالية لتقوية مناعة طفلك:

1. أبعديه عن مصادر التدخين السلبي سواء الأب المدخن، أو السائق مثلاً.



2. تهوية البيت وتعريضه للشمس من الأمور الضرورية لتعقيمه وقتل الفيروسات.



3. أبعدي الألعاب القطنية عن أيدي الطفل لأنها تعتبر من مصادر العدوى، استبدليها بألعاب من البلاستيك مثلاً.



4. قدمي له الأكل المتوازن وعصائر الفواكه الطبيعية وأبعديه عن كل ما هو صناعي .



5. لا تغفلي دور عصير البندورة "الطماطم" لأنها مضادة للأكسدة وتقدم في الغرب كعصير في المطاعم والكافتيريات.



6. يفضل أن يحصل طفلك على مصل الوقاية من الإنفلونزا بنوعيها وذلك باستشارة طبيبك.



7. يجب أن تستشري طفلك بخصوص الأدوية التي تقوى المناعة وجرعتها والسن المناسبة للحصول عليها.



8. اختيار نوع العسل المناسب للأطفال لأنه يعزز المناعة ومنه عسل المانوكا.



9. لو كان طفلك لا زال رضيعاً فاهتمي بأن تمتد فترة الرضاعة الطبيعية حتى سن سنتين فهي أهم طرق وقاية الطفل مستقبلاً من الأمراض.



10. اسمحي لطفلك باللعب مع إخوته ورفاقه لأن اللعب يزيد من مناعة الطفل ضد الأمراض.

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