رسائل أطفال إلى العالم في يوم الطفل العالمي

لم تترك الحروب والصراعات السياسية إلا الخراب على العالم، وطالت حتى الأطفال الأبرياء فلم يعودودا قادرين على الحصول على حقوقهم التي أقرتها اتفاقيات حقوق الطفل فماذا يقولون لهذا العالم في يومهم؟

ما هي رسائلهم وأمنياتهم في هذا اليوم ؟

لنتجول حول العالم العربي قليلا ونسمع طلبات بعضهم:

• نريد أن نعيش بسلام، ويكفي مشهد الحروب والدم والتهجير والتشرد، لم ينس العالم قطعاً الطفل السوري إيلان الذي قضى غرقاً أثناء محاولة عائلته الهرب والهجرة من سوريا.

• نريد أن نعيش بلا حصار ويكفي ما نعيشه من قطع الكهرباء وعدم توفر وسيلة للدراسة واللهو، ومنع السفر للعلاج ، هذا لسان حال أطفال غزة.

• نريد أن نعيش بلا أمراض، ويكفي منعاً لاستيراد الأدوية وارتفاع أسعارها، والغش في جودتها، هذا لسان حال أطفال مصر .

• نريد أن نعيش بلا استغلال جسدي، أن نحيا طفولتنا بحرية، هذا لسان حال أطفال العراق .

• نريد أن يتحقق لنا الأمن الغذائي، أن نتغذى ونأكل ونشرب كما كل أطفال العالم وبما يحقق النمو الصحي والآمن لأجسادنا الغضة.

إحصائيات وأرقام:

• حسب إحصائية لليونسيف فإن أكثر من مليون طفل عراقي يتعرضون للاعتداء والاستغلال الجسدي.

• حسب نفس الإحصائية فإن أكثر من 15 مليون طفل سوري تضرروا نتيجة الصراع السوري.

• وهناك 17 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية.

• 10 آلاف طفل سوري يعيشون قيد الاعتقال منذ بدء الصراع في سوريا

• 400 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الإحتلال الإسرائيلي.