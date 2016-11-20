كيف تصبح الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل؟

تعتبر الأسرة هي خط الدفاع الأول الذي يحمي الطفل قبل أن تفعل ذلك الدول والحكومات ومع هذا قد يحدث بعض الخلل والتقصير والذي قد يكون بطريق غير مقصوده أو بشكل عفوي ولكنها تهدم الطفل وتسلبه حقوقه، وعلى ذلك فقد التقت " سيدتي نت" بالأخصائية والاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة أمنية فتحي دراج وتحدثت عن عدة أمور تغفل عنها الأسرة وبذلك لا تستطيع أن تكون خط الدفاع الأول بالنسبة للطفل وهي:

١- إهمال الوالدين لأطفالهما.

٢- السماح بخروج الأطفال مع الأقارب غير الموثوق بهم بغرض الترفيه.

٣- عدم مراقبة سلوكيات الخدم.

٤- الإنفتاح الإعلامي بعيداً عن رقابة الأهل.

٥- الثقة الزائدة بالأصدقاء.

٦- الثقة الزائدة بالخدم وتوليهم أمور الأطفال بدلاً من الأم.

٧- الغياب المتكرر للوالدين عن المنزل.

٨- السماح للأطفال بالمبيت خارج البيت مع غير الوالدين.

٩- غياب التواصل بين المدرسة والبيت لتفعيل التثقيف والتوعية.

١٠- انشغال الأب والأم بالخلافات الأسرية.

١١- مصاحبة الأطفال لأصدقاء أكبر منهم سناً وتأثير ذلك على تركيب شخصياتهم.