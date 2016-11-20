أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رسميًا.. علاء ميهوب رئيسًا اللجنة الفنية بالأهلي

Google+ Print
رسميًا.. علاء ميهوب رئيسًا اللجنة الفنية بالأهلي رسميًا.. علاء ميهوب رئيسًا اللجنة الفنية بالأهلي

علاء ميهوب

عين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، علاء ميهوب، نجم الفريق السابق، رئيسًا اللجنة الفنية التي يقودها علاء ميهوب.

وتتلخص مهام اللجنة فى إعداد تقارير، وترشيح لاعبين للانضمام للفريق الأول، ورفع توصيات للجنة الكرة من أجل إتمام بعض الصفقات التي ترى أنها قد تكون مفيدة للأهلي.

ويتكون تشكيل اللجنة من علاء ميهوب رئيسًا، وتضم 3 أعضاء وهم هشام حنفي، وحمدي أبوراضي، وناجى خليل وسيمو.
> وكان ميهوب قد اجتمع بمحمود طاهر خلال الساعات الماضية، وعرض عليه تشكيل اللجنة وطبيعة عملها وتم الاتفاق على بعض الأمور الخاصة باللجنة في المرحلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا