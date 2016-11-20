رسميًا.. علاء ميهوب رئيسًا اللجنة الفنية بالأهلي

عين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، علاء ميهوب، نجم الفريق السابق، رئيسًا اللجنة الفنية التي يقودها علاء ميهوب.

وتتلخص مهام اللجنة فى إعداد تقارير، وترشيح لاعبين للانضمام للفريق الأول، ورفع توصيات للجنة الكرة من أجل إتمام بعض الصفقات التي ترى أنها قد تكون مفيدة للأهلي.

ويتكون تشكيل اللجنة من علاء ميهوب رئيسًا، وتضم 3 أعضاء وهم هشام حنفي، وحمدي أبوراضي، وناجى خليل وسيمو.

> وكان ميهوب قد اجتمع بمحمود طاهر خلال الساعات الماضية، وعرض عليه تشكيل اللجنة وطبيعة عملها وتم الاتفاق على بعض الأمور الخاصة باللجنة في المرحلة المقبلة.