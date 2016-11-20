الصحة : ترسية مناقصات محلية وأجنبية لتوفير مستلزمات الغسيل الكلوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ترسية مناقصة مستلزمات غسيل الكلى المنتجة محليًا بإجمالي 244 مليون جنيه، والمستوردة بإجمالي 39 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي استيراد المستلزمات الطبية بقيمة 335 مليون دولار، وجاري توريدها على دفعات حيث تشمل المستلزمات الخيوط الطبية، والشبك الجراحي، وقرب الدم، ومستلزمات المعامل ، و«PCR»، والقواقع الخاصة بالأذن وقساطر القلب، والدعامات.

وقال الدكتور أحمد محيي رئيس قطاع الطب العلاجي، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه تم ترسية المستلزمات المستوردة الخاصة بالكلى بمبلغ 39 مليون دولار، وجاري توريدها بمخازن التموين الطبي بالعباسية على دفعات متتالية، منها فلاتر وخراطيش باي كرب وجاري توريدها.

وأشار إلى أنه تم توريد 170 ألف فلتر بتاريخ 17 سبتمبر، بينما تم توريد 120 ألف فلتر بتاريخ 16 أكتوبر ، بالإضافة إلى توريد 25 ألف فلتر في 24 و 27 من شهر نفس الشهر، بينما تم توريد 110 ألف و400 فلتر في 3 نوفمبر، بينما تم توريد 341 ألف و840 فلتر في 13 نوفمبر ، بينما تم أمس توريد 312 ألف و936 فلتر.