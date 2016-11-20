سعيد المطروشي: إطلاق مبادرة «عجمان تبتكر»

اعتبر سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان عضو اللجنة الوطنية العليا لأسبوع الإمارات للابتكار، مشاركة الإمارة للسنة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع الابتكار، الذي يقام تحت شعار «الإمارات تبتكر» يأتي في إطار تحقيق رؤية عجمان 2021.

وأشار المطروشي إلى أن أسبوع الابتكار 2016 سيطلق مبادرة «عجمان تبتكر»، في إطار تشجيع مجتمع الإمارة بكل شرائحه على المساهمة في طرح الموضوعات والقضايا والتحديات وتقديم الأفكار والحلول الابتكارية، كما سيحفل الأسبوع الذي ينظم بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالعديد من الفعاليات على مستوى عجمان، التي ستصل إلى 107 فعالية.