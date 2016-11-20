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محمود طاهر يجتمع مع البدرى لحسم التجديد لـ"غالى ومتعب"

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محمود طاهر يجتمع مع البدرى لحسم التجديد لـ"غالى ومتعب" محمود طاهر يجتمع مع البدرى لحسم التجديد لـ"غالى ومتعب"

>كتب فتحى الشافعى

يعقد محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مسألة تجديد عقد ثنائى الفريق حسام غالى وعماد متعب، حيث تنتهى عقود الثنائى بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً واضحاً بسبب مصير غالى ومتعب، وهو ما جعل رئيس الأهلي يقرر عقد جلسة مع المدير الفنى من أجل حسم هذا الملف، خاصة أن النادى يسير بخطى ثابتة فى بطولة الدورى بعد اعتلاء قمة المسابقة برصيد 23 نقطة.

وفى هذا الشأن، قال محمود طاهر، رئيس النادى، إن هذا الملف متروك للجهاز الفنى وحسمه لأن إدارة النادى لا تتدخل فى هذه الأمور، وأن المجلس يعمل دائماً على توفير عوامل النجاح للجهاز الفنى.


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