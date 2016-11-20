الجبلاية تخاطب الأندية والمدربين لترشيح حكام جدد من اللاعبين

كتب محمد مراد

كشف رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيتم مخاطبة الأندية والمدربين من أجل ترشيح لاعبين يصلحون للانضمام للتحكيم وإدارة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال البلتاجى لـ"اليوم السابع"، إن هناك مبادرة بالتنسيق مع اتحاد الكرة ومدربى الأندية لترشيح اللاعبين الذين يصلحون للانضمام للتحكيم وإدارة المباريات، فى ظل النقص العددى للحكام، خاصة المميزين، فى ظل اشتعال المنافسات فى جميع الأقسام.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، أن هناك اختبارات للحكام الجدد فى يناير المقبل، وسيتم فتح السن من 17 إلى 23 سنة.