نجوم من العالم قضوا في حوادث سير مأساوية.. تعرفوا إليهم!

تعددت الأسباب والموت واحد.. وبالرغم من أن الموت هو قضاء وقدر على الإنسان، إلا انه في بعض الحالات يكون ناتجاً عن الإهمال والإستهتار، لا سيما حين نتحدث عن حوادث السير. في العالم أجمع، أغلب حالات الوفاة بالحوادث المرورية، كي لا نقول أجمعها، يكون سببها السرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

نجوم العالم كانوا صيداً ثميناً للحوادث المأساوية.. وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، تعرفوا الى بعض المشاهير الذين قضوا في حوادث سير مروعة:

الليدي ديانا: توفيت في العام 1997 عن عمر ناهز 36 عاماً بعد تعرضها لحادث سير مأساوي، سببه ملاحقة الباباراتزي لها.

الممثل الأمريكي جيمس دين James Dean: قضى في حادث سير عام 1955، عن عمر 24 سنة، بعد 9 أيام فقط من شرائه سيارة فخمة من نوع بورش Porsche.

الممثلة Jayne Mansfield: فارقت الحياة في العام 1967، حين اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة في ولاية New Orleans. وتوفي في الحادث حبيبها Sam Brody وسائقها، بينما نجا أطفالها الـ 3 الذين كانوا في المقعد الخلفي. كانت حينها في الـ 34 من عمرها.

الممثل العالمي بول ووكر Paul Walker: قضى نجم سلسلة أفلام Fast and the Furious في 30 نوفمبر 2013، حين اصطدمت الـ Porsche خاصته، التي كان يقودها صديقه ومستشاره المالي Roger Rodas ، في شجرة وانفجرت بأحد شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. كان ووكر في الـ 40 من العمر.

الممثلة غريس كيلي Grace Kelly التي أصبحت أميرة موناكو، توفيت في العام 1982 عن عمر 52 عاماً، إثر انحراف سيارتها عن الطريق وسقوطها في منحدر صخري.

نجم الراب الأمريكي Dewayne Coleman المعروف بـ"MC Supreme"، تعرّض في يونيو 2016 لحادث سير، في لوس أنجلوس، ما أدّى إلى وفاته عن عمر ناهز ـ47 عاماً.

نجم برنامج American Idol الأمريكي ريكي سميث Rickey Smith تعرّض منذ 6 أشهر لحادث سير مروّع في ولاية أوكلاهوما، ما أدّى إلى وفاته عن عمر ناهز الـ36 عاماً.

الممثل الامريكي Anton Yelchin توفي في يونيو 2016 عن عمر ناهز 27 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير مروع. وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية حينها، انه تم العثور على Yelchin ميتاً على طريق San Fernandino بولاية لوس انجلوس.

الممثل الإسباني Alex Angulo توفي في الـ 2014 إثر تعرضه لحادث سير في شمال أسبانيا. وأوضحت ناطقة باسم شرطة منطقة "لا ريوخا" أنّ الحادث وقع عندما انحرفت السيارة التي كان الممثل يقودها عن الطريق قرب فوينمايور.

الفنانة الكورية EunB توفيت في العام 2014 عن عمر ناهز 22 عاماً، حين إصطدمت السيارة التي يستقلها أعضاء Ladies’ Code بحائط ضخم في Suwon جنوب كوريا.

قتل مغنّي الراب الأمريكيّ مستر ماجيك Mr Magic جونسون وزوجته شاستستس بحادث سير ولاية ميسيسيبي الأمريكيّة، فيما نجت ابنتهما البالغة من العمر 12 سنة من الحادث.





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