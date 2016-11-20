بالصور.. وكيل تعليم بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

بورسعيد - محمد عزام

قام الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الأحد، بجولة على عدد من المدارس لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بها.

بدأ "باهى" جولته التفقدية بمدرسة المروة الإعدادية للبنات، وحرص على حضور طابور الصباح، وسماع الإذاعة المدرسية، الأنشطة، وتحية العلم، والحصص داخل الفصول بالمدرسة، حيث تبلغ نسبة الحضور 98 %.

كما قرر وكيل الوزارة تكليف مدير التعليم الإعدادى بتكريم الطالبة دعاء السيد بفصل 2/2 بالمدرسة لقيامها بشرح درس اللغة العربية وتجسيد دور ضابط الشرطة ومهامه وإخلاصه فى أداء واجبه الوطنى للدفاع عن أرضه وحماية بلاده، كما شاهد الطالبة لبنى عبد السميع بفصل 2/7 بشرح درس لغة إنجليزية، وكذا قيام الطالبة تسبيح حسن بفصل1/2 بشرح درس مادة العلوم، بحضور الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير عام التعليم العام ومعاونة مدير إدارة التعليم الإعدادى.

وتوجه لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات واطلع على القوافل التعليمية والأنشطة، خاصة أن المدرسة تشارك فى مسابقة الإلقاء بـ5 طالبات هن ( لؤة العربى 2/8، رنيم حمليط بفصل 2/2، وسارة الحلوجى، وندى العطلة 1/12، وروفان أيمن 1/1) بإشراف الأستاذة شيماء حمزة، والأستاذة مرفت صالح وكيلة النشاط، كما لاحظ إقبالا كبيرا على القوافل التعليمية، لتؤكد أنه مازال النجاح مستمرا، والإقبال على القوافل التعليمية بمدارس المحافظة لطلاب الثانوية العامة بصورة غير مسبوقة تضاهى حضورهم أثناء حضور قوافل الوزارة،مما يؤكد بسالة الأهالى وأولياء الامور فى تعاونهم مع المحافظ والمديرية لمواجهة الدروس الخصوصية،بتفكير خارج الصندوق.

كما تفقد مدرسة أحمد زويل، واطلع على الورش المختلفة، وتجهيزاتها، وخاصة ورشة الكهرباء التى شارك بها مصنع "سوموتومو" اليابانى مشاركة مجتمعية مع المدرسة، حيث فاز إنتاج المصنع الموجود ببورسعيد بالمركز الأول على العالم فى جودة إنتاج الدفائر الكهربائية المكلمة لصناعة السيارات التى تشارك فيه طلبة المدرسة بمجهود كبير وكفاءة على خط الإنتاج بالمصنع.