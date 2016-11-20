الحكومة: اللحوم المستوردة من الهند خالية من أى إصابات

كتبت هند مختار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باستيراد وزارة الزراعة لحوم هندية مصابة بـديدان "الساركوسيست"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التي نفت صحة هذه الأنباء، وأكدت أنها لا تقوم باستيراد أى لحوم لحسابها ولكن الاستيراد يكون عن طريق الشركات الخاصة، وكذلك هناك لجنة ثلاثية فى كافة المنافذ والمعابر والموانئ تقوم بفحص هذه اللحوم، وتتكون اللجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأطباء من وزارة الصحة، وأطباء من الحجر البيطري التابع لوزارة الزراعة، ويتم رفض أي شحنات بها أى أمراض أو اصابة.

وأكدت الوزارة على أن اللحوم المستوردة سليمة وخالية من أى إصابات، خاصة ديدان "الساركوسيست".

وأشارت الوزارة إلى أن اللحوم المذبوحة لا تنقل العدوى، حيث إن العدوى تنتقل من اللحوم الحية فقط، وطمأنت الوزارة المواطنين على سلامة اللحوم المستوردة مؤكدة أنها تجري كشف دقيق على الحيوانات للتأكد من سلامتها، وذلك من خلال أخذ عينات للكشف عليها والتأكد من خلوها من أية طفيليات ضارة بما فيها ديدان"الساركوسيست".

وأضافت الوزارة أن سفر اللجان البيطرية للهند للكشف على اللحوم المصابة بالساركوسيست حالياً، موقوف منذ عدة سنوات، مؤكدة على اعتماد تلك اللجان على معاينة المجازر كل عام والمراكز الإسلامية فى استيراد اللحوم الهندية.

وشددت الوزارة على أهمية أن تكون المجازر مطابقة للمواصفات حتى تكون اللحوم صالحة، مشيرة إلى أنه يتم استقبال رسائل اللحوم فى الموانئ، وأخذ عينات من خلال لجنة ثلاثية، ويتم تحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان ومعامل وزارة الصحة ومعامل الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وفي حالة اكتشاف إصابة في عينات اللحوم يتم رفض الرسالة بالكامل، وردها إلى بلد المنشأ أو إعدامها.

وأوضحت الوزارة أن المجازر، التى تم رفضها مسبقا فى الهند- إذا ثبت وجود إصابة بها مرة أخرى- يتم استبعادها مطلقاً من الاستيراد، هى والشركة المستوردة تماماً.