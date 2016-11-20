وزير الإسكان يعلن انتهاء محطة صرف صحي رواج البياضية بالأقصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظ الدكتور محمد بدر، عدداً من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، حيث تفقد محطة صرف صحي رواج البياضية، التى تم الانتهاء من تنفيذها، وأصبحت جاهزة للتشغيل، وأعلن الوزير أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ستتسلم المشروع، تمهيداً لتشغيله.

وتعهد أهالى المنطقة المخدومة بمحطة الصرف الصحي بسرعة التعاقد، وتنفيذ الوصلات المنزلية، والاستفادة من خدمة الصرف الصحي، معبرين عن فرحتهم ببدء تشغيل المشروع، مشيرين إلى أنهم سيعلنون على “الفيسبوك” لسرعة تعاقد الجميع، والتقطوا الصور التذكارية مع الوزير، وسط سعادة بالغة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد محطتى مياه مدمجتين لتغذية قريتي الحبيل والبغدادي، مركز البياضية، حيث تبلغ طاقتهما الإنتاجية 10 آلاف 3 يومياً، بتكلفة 28 مليون جنيه، واستمع الوزير إلى شرح من مسئول مصنع المحركات المنفذة للمحطتين عن التحديات التى أدت لتأخر المشروع، سواء بتنفيذ المعديات تحت الطريق الرئيسي، أو أسفل خط السكة الحديد، وأخيراً اعتراض أحد الاهالي على مرور ماسورة المياه فى أرضه، وعلى الفور تواصل الوزير مع نائب الدائرة، الذى حضر الجولة، لسرعة إنهاء هذه المشكلة مع المواطن، وقبول التعويض، كما أجرى اتصالا بالفريق عبدالعزيز سيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الذى أكد أن مصنع المحركات سينتهى من التنفيذ بأقصى سرعة، فور تسليم المواطن الأرض.

ووجه الوزير مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة حل المشكلة، والتنفيذ بأقصى سرعة، خاصة أن المحطتين تأخرتا فى التنفيذ، بسبب عدد من التحديات.