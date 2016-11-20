بالأسماء.. 14 فيلمًا ينافسون على جوائز ملتقى القاهرة السينمائي

تُختتم في السادسة والنصف مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث المجلس الأعلى للثقافة أعمال ملتقى القاهرة السينمائي، الذي امتد لثلاثة أيام في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري؛ حيث تُعلن لجنة تحكيم الملتقى المكونة من : بيانكا تال مبرمجة ورئيس قسم تطوير المواهب السينمائية بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، وجاد أبو خليل مدير برنامج بيروت سينما بلاتفورم والمخرج السينمائي المصري أمير رمسيس، أسماء المشاريع الفائزة بالجوائز المادية الأربعة التي يقدمها الملتقى لمشروعات الأفلام في مرحلتي التطوير والإنتاج.

والجوائز الأربعة: الجائزة الأولى بقيمة 10 آلاف دولار تقدمها شركة نيو سنشري لفيلم في مرحلة التطوير أو الإنتاج وجائزة أفضل مشروع فيلم مصري بقيمة 60 ألف جنيه مصري تقدمها شركة الماسة للإنتاج الفني وجائزة خدمات ما بعد الإنتاج وتقدمها شركة فيلم فاكتوري وجائزة مركز السينما العربية وهي عبارة عن دعوة للمنتج لحضور ورشة المنتجين في مهرجان روتردام السينمائي الدولي وجائزة تصحيح الألوان وتقدمها شركة بيكسل موب اللبنانية.

ملتقى القاهرة السينمائي يُعد منصة للإنتاج المشترك يقام بالتوازي مع المهرجان، ويفتح أبوابه أمام منتجي ومخرجي العالم من أصحاب المشاريع ذات حلقة الوصل العربية (المخرج، المنتج، المنتج المشارك، الممثلون الرئيسيون، موقع التصوير، الموضوع، إلخ).

ويستقبل مشاريع الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الإبداعية الطويلة في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، ويستضيف ما يقرب من 8 إلى 10 مشاريع في مرحلة التطوير و من 2 إلى 4 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. وكان ملتقى القاهرة السينمائي الرابع قد استقبل ما يقرب من 45 مشروعاً اختار فريق من الخبراء السينمائيين 14 مشروعًا منها تتمتع بتنوع في الموضوعات كما تمثل المنطقة العربية بوجه عام.

> ويدعو ملتقى القاهرة السينمائي ممثلي المشروع، المخرج والمنتج، للحضور إلى القاهرة لمدة ٣ أيام يتاح لهم فيها جدول عمل للقاءات شخصية مع محترفي الصناعة المحليين والدوليين في مجالات الإنتاج والمبيعات والتوزيع، وعرض مشاريعهم لجمهور عريض من محترفي الصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات الشخصية المقررة، كما تتيح منصة الإنتاج المشترك فرصة اللقاء والتواصل مع كيانات أخرى قد تتطور لشراكة محتملة في المشروع بالإضافة إلى تقديم العديد من الجوائز النقدية لدعم المشاريع خلال مراحل التطوير والإتمام.

> يذكر أن ملتقى القاهرة السينمائي انطلق لأول مرة عام 2010 خلال الدورة الـ 34 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأثبت أهميته كتجربة جديرة باهتمام المشاركين فيه ، وفي 2012 أقيمت الدورة الثانية من الملتقى ثم أقيمت الدورة الثالثة في 2015 والتي استضافت عدداً أكبر من الاجتماعات الناجحة بين صناع الأفلام وممثلي مؤسسات صناعة السينما، و نجح العديد من صناع الأفلام المشاركين في الدورات السابقة في استكمال أفلامهم، و حقق المميز منها نجاحاً كبيراً في أنحاء العالم، وسيستمر الملتقى كمنصة تمكين لصناع الأفلام العرب لتصل مشروعاتهم إلى أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.

> وتتضمن قائمة المشاريع المتنافسة على جوائز الملتقى

1 خمسة أيام مهلة صلاح ناس بول بابوجيان لبنان من البحرين

> 2 ابن مهدي برساوي حبيب عطية تونس

> 3 شارع حيفا حيال مهند هالة السلمان العراق

> 4 الساكن وائل مندور عادل عبد الله مصر

> 5 200 متر مين نايفة مي عوده فلسطين

> 6 بيروت تيرمينوس إيلي كمال جانا وهبي لبنان

> 7 أجيال تامر عيسى حسن الجريتلي مصر

> 8 ببيونة فوق سطح الخزان يحي العبدالله رولا ناصر الأردن

> 9 شرط المحبة هالة خليل صفي الدين محمود مصر

> 10 الكيلو 64 أمير الشناوي محمد طاهر مصر

> 11 السماء المسروقة ليلى حطيط ناديا حطيط مصر من أسبانيا

> 12 كن جميلاً إسلام العزازي رينا خوري مصر

> 13 تونس في الليل إلياس بكار محمد علي بن حمرا تونس

> 14 بلاد ليها العجب نادين خان جينيفر بيترسون مصر.