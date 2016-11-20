بالصور.. مدير أمن بورسعيد يقود حملة مرورية مكبرة بحى الزهور

بورسعيد - محمد عزام

زار اللواء زكى صلاح - مدير أمن بورسعيد اليوم الأحد، إدارة قوات الأمن لتفقد مدى مستوى تقديم الخدمات للمجندين وتوفير سبل الإعاشة اللائقة.

جاء هذا تزامناً مع وصول عدد 2 مغسلة كبيرة الحجم بالتنسيق مع محافظة بورسعيد فى محاولة لتوفير كافة سبل الإعاشة المتميزة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية للمجندين.

وعلى جانب آخر، أشرف مدير امن بورسعيد على حملة مرورية مكبرة بدائرة الزهور تنفيذاً لمطالب الكثيرون من الأهلى بتكثيف الحملات المرورية داخل دوائر الزهور والضواحى .

ووجه "صلاح" اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالعمل على أن تدق الحملات المرورية كافة أبواب ربوع المحافظة.