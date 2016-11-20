رسميًا.. «مولانا» ينافس على المهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي

كشفت إدارة مهرجان دبي السينمائي عن اختيار فيلم “مولانا” رسميًا للمنافسة على جائزة المهر الطويل، وذلك ضمن المجموعة الثانية من الأفلام التي تم الإعلان عن مشاركتها في المهرجان.

ويستعد أبطال العمل وصناعه للسفر إلى دبى لحضور الفعاليات والعرض الخاص بالفيلم والذى من المتوقع أن يحدث جدلاً وردود أفعال واسعة ومتعددة من فئات الجمهور المختلفة.

> فيلم مولانا مأخوذ عن رواية الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، وهو من سيناريو و إخراج مجدي أحمد علي، كما يعد الفيلم هو عودة للنجم عمرو سعد إلى الشاشة الفضية حيث يقوم بدور الشيخ حاتم الشناوي، والذى يرصد الفيلم رحلة صعوده من امامة الصلاة فى مسجد حكومى إلى أن يصبح داعية تلفزيوني شهير يملك حق “للفتوى” التي يتلقاها الملايين بالإعجاب لجرأته ومحاولاته للخروج قليلاً عن مألوف الحديث السائد في مجتمع متأثر بدعاوى التشدد السلفي. ويشارك فى هذا العمل الضخم مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم درة وأحمد مجدى وبيومى فؤاد ورمزى العدل و ريهام حجاج وصبرى فواز ولطفى لبيب وأحمد راتب وفتحى عبد الوهاب وغيرهم.

> في مناسبة الكشف عن الدفعة الثانية من الأفلام المشاركة في مسابقة «المهر الطويل»، قال مسعود أمرالله آل علي؛ المدير الفني لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي»: «يلعب برنامج «المهر الطويل» دوراً أساسيّاً في رسم خارطة الإنتاج العربي حيث الحضور الطاغي لأسماء لها حضور دولي في عروضهم العالمية الأولى. ونحن فخورون لعرض مجموعة أفلام هذا العام، بمواضيعها الشائكة والمميزة، وبتناولها الحياة، والواقع المعاصر في المنطقة العربية، بكل تجلّياتها. أفلام تهدف إلى رصد الخفي برؤى فكرية وبصرية مهمة، ومما لا شك فيه أنها ستضيف لمسة إبداعية جديدة على مسيرة السينما العربية».