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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي لـ25 ديسمبر

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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي لـ25 ديسمبر تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي لـ25 ديسمبر

يوسف بطرس غالي

قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للاعلان.

وقال صبري في دعواه إنه أشيع، يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

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