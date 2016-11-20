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هاموند: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبعه تحول سلس

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هاموند: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبعه تحول سلس هاموند: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبعه تحول سلس

وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إنه يجب أن تكون بريطانيا قادرة على إجراء تحول سلس عندما تغادر الاتحاد الأوروبي وإن ذلك سيكون جزءا مهما من المفاوضات مع الاتحاد.

وبحسب رويترز أبلغ هاموند تلفزيون آي.تي.في أن الشركات العاملة في بريطانيا ستواجه “مستوى غير مسبوق من عدم التيقن” خلال المفاوضات الحكومية على اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ردا على سؤال إن كان هدف بريطانيا لاتفاق “مفصل” قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات “أنت محق بالطبع في أن بعض رؤى الترتيب المستقبلي قد تستغرق فترة طويلة للتفاوض عليها.

“لذا فطريقة إدارتنا للتحول من موقعنا الحالي بالخروج من الاتحاد الأوروبي والدخول في شراكة طويلة الأجل جديدة سيكون جزءا مهما من المناقشات عموما.”

 

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