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مدير أبوسمبل: المعبد استقبل 50 سائحا رغم قطع الطريق البرى

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مدير أبوسمبل: المعبد استقبل 50 سائحا رغم قطع الطريق البرى مدير أبوسمبل: المعبد استقبل 50 سائحا رغم قطع الطريق البرى

>أسوان - عبد الله صلاح

قال الأثرى حسام عبود، مدير معبد أبوسمبل، إن 50 سائحا من مختلف الجنسيات عقب وصولهم إلى مدينة أبوسمبل على متن رحلة جوية، وذلك على الرغم من تعطل حركة السياحة بالطريق البرى أسوان – أبو سمبل اليوم بسبب احتجاجات عدد من الشباب النوبى وقطعهم للطريق منذ عصر أمس.

 

وأضاف مدير معبد أبوسمبل، لـ"اليوم السابع"، أن السائحين الأجانب وصلوا لمطار أبو سمبل صباح اليوم ثم استمتعوا بزيارة معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى ومن المنتظر أن يقيم  25 سائحا منهم فى فنادق المدينة من أجل مشاهدة عروض الصوت والضوء مساء اليوم والاستمتاع بشروق شمس الغد، بينما يغادر 25 سائحا اليوم عائدين إلى أسوان.

 

وأوضح "عبود" بأن الفترة الماضية شهدت انتعاشة ملحوظة فى حركة السياحة القادمة لزيارة معبد أبو سمبل مع بداية الموسم الشتوى وكانت تبشر بموسم سياحى جيد.

 

 


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