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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم 45 مستوطنا يهوديا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين اليهود نفذوا جولات مشبوهة واستفزازية فى أرجاء الأقصى، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من ناحيه أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى سيدة من كفر كنا من داخل أراضى الـ48 على أحد أبواب المسجد الأقصى خلال تفتيشها، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف فى المدينة المقدسة.


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