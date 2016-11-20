مقتل 125 عنصرًا «داعش» بقصف لطيران الجيش العراقي

نفذ طيران الجيش العراقي 48 طلعة جوية بينها 22 طلعة قتالية على مختلف محاور العمليات ضد تنظيم (داعش) الإرهابي أسفرت عن مقتل 125 عنصرًا إضافة إلى طلعات لتأمين زوار (أربعينية الحسين) المتوجهين إلى مدينة كربلاء جنوبي العراق، وطلعات نقل وإسناد إداري وإخلاء طبي من قاعدة “القيارة” جنوب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد أن الطيران دمر نفقا وكرفانين وست سيارات مزودة بأسلحة رشاشة أحادية وقتل 35 إرهابيا من تنظيم (داعش) في مطار تلعفر ومحيطه غرب الموصل بمحافظة نينوي.

> كما دمر الطيران أربعة مواقع لداعش وسيارة للتنظيم وقتل 10 إرهابيين في قرية (عذبة) بالمحور الجنوبي الذي تتولاه الشرطة اﻻتحادية وتدمير مدفع عيار 23 مم .. وقصف دراجة نارية وقتل اثنين من الإرهابيين ودمر مفرزة (هاون) وقتل 12 في قرية “عمركان”.

وفي محور الزاب جنوب شرقي الموصل .. قتل طيران الجيش 30 إرهابيا في قرية (خضر الياس) ، ودمر مفرزتي هاون وقتل 12 إرهابيا في قرية “بشطالية”.

وفي المحور الشرقي بالموصل التابع للفرقة التاسعة بالجيش أسفرت الغارات الجوية عن قتل 12 إرهابيا وحرق دراجة نارية وقتل مسلحين اثنين كانا يستقلانها..كما قتل الطيران 12 إرهابيا ودمر سيارة وحرق كرفانين وقتل وجرح من كانوا بداخلهما .. ودمر نفقا يتواجد فيه مسلحون في تلعفر بالمحور الغربي الذي تتولاه قوات (الحشد الشعبي).

أ ش أ