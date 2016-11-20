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صور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

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وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

نظم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر مجلس الدولة للمطالبة بتطبيق الحكم القضائي برفع بدل العدوى للأطباء، بمشاركة الدكتورة منى مينا وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام، وعدد من أعضاء المجلس.

ورفع المشاركون في الوقفه لافتات كُتب عليها “الأطباء ليسوا أعداء” و “إذا لم تحم الأطباء فكيف تحمي المرضى”.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريًا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.

المراسل – عمر جمال

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

وقفة احتجاجية للأطباء أمام مجلس الدولة للمطالبة بصرف بدل العدوى

 

 

 

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