تأجيل دعوى بطلان قرار وزير الشباب بحل مجلس اتحاد الجمباز لـ ٤ ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامى، بصفته وكيلا عن لمياء محمد رشدي رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والتي يطالب فيها ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة اتحاد الجمباز، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لمدة سنة أو لحين انتخاب مجلس جديد، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.

وذكرت الدعوى أن لمياء محمد رشدي تم انتخابها من الجمعية العمومية في سبتمبر ٢٠١٢ رئيسا للاتحاد المصري للجمباز، وفوجئت في يوليو الماضي بقرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد.