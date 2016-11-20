ارتفاع أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات الصباحية

ارتفع سعر الدولار في البنوك الأربعة الكبرى، في بداية الأسبوع، الأحد، خلال الفترة الصباحية واحد جنيه تقريبا، وذلك بعد قرار البنك المركزي تحرير سوق الصرف بالكامل، وترك السعر لمتطلبات العرض والطلب.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 1. 17 جنيه للشراء، و35. 17 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بوقت الإقفال، السبت، 16 جنيه للشراء، و25. 16 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 17 جنيه للشراء، و4. 17 جنيه للبيع، وذلك مقارنة، السبت، 16 جنيه للشراء، و25. 16 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 1. 17جنيه للشراء، و4. 17جنيه للبيع، مقارنة بالأمس 16 جنيه للشراء، و25. 16جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، بلغ سعر الدولار 1. 17جنيه للشراء، و35. 17 جنيه للبيع، مقارنة بالأمس وقت الإقفال 16جنية للشراء، و25. 16 جنيه للبيع.

أ ش أ