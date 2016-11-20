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تأجيل نظر إعادة محاكمة «عز» في قضية «حديد الدخيلة» لـ19 مارس

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تأجيل نظر إعادة محاكمة «عز» في قضية «حديد الدخيلة» لـ19 مارس تأجيل نظر إعادة محاكمة «عز» في قضية «حديد الدخيلة» لـ19 مارس

أحمد عز “أرشيفية”

مراسل ONA

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إلي جلسة 19 مارس  لوجود  تقرير لجنة الخبراء المشكلة لفحص أوراق القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.

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