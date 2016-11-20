تعليم البحر الأحمر تعلن مواعيد الاختبارات الشخصية لمسابقة 350 معلما

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر مواعيد إجراء الإختبار الشخصي للمتقدمين لمسابقة 350 معلم أخصائي مساعد بالإعلان رقم 2 لسنة 2016 .

وأكدت المديرية فى بيان لها أن وفقا للمواعيد والتخصصات المحددة سابقا الكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي التابع للمديرية يبدأ اولى الاختبارات غدا الأثنين الساعة العاشرة صباحا

وكانت المواعيد كتالى الاثنين 21 من نوفمبر الجارى يتم الاختبارات الشخصية لتخصصات اللغة العربية والاتجليزية والفرنسية والالمانية والدرسات الاجتماعية والرياضيات وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا بمركز التطوير التكنولوجى .

الثلاثاء 22 من نوفمبر الجارى تخصصات علوم مجال صناعى وزراعى حاسب الى تربية موسيقة فى تمام العاشرة مساء بمركز التدريب التكنولوجى

الأربعاء 23 من نوفمبر الجارى يتم عمل الاختبارات الشخصية لتخصصات الفصل الواحد والأقتصاد المنزلى ورياض الأطفال .

الخميس 24 من نوفمبر الجارى يتم عمل الاختبارات الشخصية لتخصصات، تربية خاصة وتربية رياضية وتربية اجتماعية، والأحد 27 من شهر نوفمبر الجارى يتم عمل الاختبارات الشخصية للمتقدمين فى المسابقة لتخصصات زراعى مزدوج ومواد فندقية وتعليم صناعى .