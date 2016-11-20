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وزيرة السياحة والآثار الأردنية تصل القاهرة للقاء البابا تواضروس الثاني

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وزيرة السياحة والآثار الأردنية تصل القاهرة للقاء البابا تواضروس الثاني وزيرة السياحة والآثار الأردنية تصل القاهرة للقاء البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس – أرشيفية

مراسل ONA

وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد لينا عناب وزيرة السياحة والآثارالأردنية ، على رأس وفد رسمي في زيارة لمصر تستغرق عدة ايام ، تلتقي خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية حسبما أفاد بيان صدر عن وزارة السياحة والآثار الأردنية امس السبت .

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى وزارة السياحة والأثار والقطاع السياحي الأردني .

وتهدف الزيارة لبحث سبل استقطاب السياح المصريين، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الدينية إلى المملكة لزيارة موقع عماد السيد المسيح في المغطس، وذلك عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها قداسته إلى الاردن في شهر سبتمبر الماضي، حيث اطلع خلالها علي المواقع السياحية الدينية المسيحية في المملكة.

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