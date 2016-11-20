الفاشينيستا سارة عفيفي تلهمك أجمل الإطلالات

سارة عفيفي الفاشينيستا ونجمة تنسيقات الشارع، من أصل مصري، تعمل كمنسقة أزياء، اشتهرت بتنسيقاتها المجنونة والملونة والمليئة بالحياة، والتي تحاكي عالم الموضة وكل ما يستجد فيه.

تتنوع إطلالاتها بين الستايل الأنثوي والستايل الكاجوال، وهو الغالب عليها، مما أدّى إلى انتشارها بين الفتيات في سنها، فنراها تارة بفستان أنيق، وتارة بالجينز مع الحذاء الرياضي مع إضافة بعض الألوان المضيئة كعادتها، فهي لا تتكاسل عن تجربة كل ما هو غريب وجديد في عالم الأزياء والموضة.

شاهدي بعض إطلالاتها لمزيد من الإلهام والخروج عن المعتاد.