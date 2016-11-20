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ضبط 20 عبوة سجائر مهربة من ليبيا منسوب انتاجها للشرقية للدخان

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ضبط 20 عبوة سجائر مهربة من ليبيا منسوب انتاجها للشرقية للدخان ضبط 20 عبوة سجائر مهربة من ليبيا منسوب انتاجها للشرقية للدخان

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق بحوزته 20 ألف عبوة سجائر مهربة من ليبيا منسوب إنتاجها لشركة الشرقية للدخان، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان النقيب أحمد عزام ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ للحالة الأمنية بالشيخ زايد تمكن من ضبط"محمد.ص" سائق أثناء قيادته سيارة نقل وبحوزته 20 ألف عبوة سجائر منسوب إنتاجها لشركة الشرقية للدخان.

وبمواجهته اعترف أنه جلب السجائر من أحد التجار بدولة ليبيا الذى استوردها من الصين لبيعها لأصحاب المحلات بأسعار أقل من شركة الشرقية للدخان لتحقيق ارباح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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