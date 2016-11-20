أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الولايات المتحدة تطلق قمرًا صناعيًا لمراقبة الأرصاد الجوية

Google+ Print
الولايات المتحدة تطلق قمرًا صناعيًا لمراقبة الأرصاد الجوية الولايات المتحدة تطلق قمرًا صناعيًا لمراقبة الأرصاد الجوية

أرشيفية

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرًا صناعيًا جديدا لمراقبة الأرصاد الجوية من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، الأحد، أن القمر الصناعي «جي. أو. إي. إس- آر» المختص بالأرصاد الجوية سيساعد في الحصول على صور عالية الدقة للأعاصير والعواصف التي تضرب الجزء الغربي من الكرة الأرضية، مضيفة أنه باستطاعته التقاط صور من شأنها أن تحسن قدرة المختصين على إصدار توقعات أكثر دقة بخصوص وقوع أعاصير أو فيضانات.

ومن المقرر أن تستغرق عمليات المسح وقتا أقل وستنقل على نحو أسرع، وستكون العواصف الشديدة أكثر قابلية للتنبؤ.

وينضم القمر الصناعي الجديد إلى دولية من الأقمار الصناعية تتبادل البيانات بحرية بين ما يقرب من 200 دولة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل