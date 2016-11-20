زمن الكساد.. فنان الرسم على الزجاج يتحول إلى سائق «توك توك»

كتبت – نانيس البيلي

باب خشبي صغير، يلاصق «فاترينة» وضعت بداخلها أكواب وأطباق وتحف من الخزف، تعلوها لافتة كتبت عليها بأحرف بارزة كلمة «رنة خلخال»، بدخولك من الباب الخشبي تجد أمامك أشكال مختلفة من أدوات الطعام والتحف والأنتيكات المصنوعة من الخزف برسومات فنية دقيقة، وضعت بشكل منمق على أرفف وترابيزات، وانتشرت حولها المفروشات البدوية مثل «الكليم»، إضاءة خافتة أنارت المكان، أضفت عليه أجواء كلاسيكية، تشعرك بأنك داخل متحف أو معرض فني.

يقف عم صلاح، الرجل الستيني، بقامته القصيرة وجسده النحيل، داخل محله بأحد شوارع منطقة المهندسين، يعيد ترتيب بضاعته وينظفها جيداً بـ”المنشة”، يحرك كل قطعة بعناية، فهو يقدر قيمة صناعة الخزف الذي يعمل به منذ 22 عام: «الخزف ليه زباينه اللي بتفهم فيه وعارفة قيمته».

«أكواب، صواني، أباجورات، أطباق، طفايات سجائر، أنتيكات، تابلوهات».. أصناف متنوعة لمنتجات خزفية يزدحم بها محل «عم صلاح»، مشكلة لوحة فنية مبهجة، ويشير «عم صلاح» والابتسامة لا تفارق وجهه، إلى أن سعرها معقول، ولكنه يزيد عن مثيله من المنتجات العادية، لأن شغل الخزف يحتاج جهداً وموارد كبيرة، فهو يمر بعدة مراحل مابين صنع المجسم من الطين ونقش الرسومات عليه وآخيراً إضافة اللون المدهب على أطرافه: «ببيع الكوباية من 20 لـ38 جنيه، والصينية من 60 لـ100 جنيه حسب الحجم».

يقوم على صناعة منتجات الخزف بمحل «عم صلاح» مجموعة من الشباب من خريجي كليات الفنون التطبيقية والفنون

> الجميلة، ويبرر ذلك بأن الرسومات الموجودة عليها غاية في الدقة وتحتاج إلى تعلم ومهارة لا يملكها صناع المنتجات العادية

> الخالية من النقوش.

عشق الرجل الستيني لمهنة الخزف، لم تمنعه من إظهار بعض الضيق والانزعاج من عدم تقدير البعض لها، ويشير إلى أن

> كساد حركة البيع دفعت بعض الحرفيين العاملين لديه إلى ترك المهنة برمتها: «كان عندي شاب خريج فنون جميلة، كان بيرسم نقوش على الزجاج، بس كانت إيده تتلف في حرير، وكان بيجيله طلبات كتيرة، لحد ماالدنيا وقفت ومابقاش فيه شغل إلا كل فين وفين، ساب الشغلانة وراح اشترى توكتوك وبيسوق عليه!، ماهو عنده التزامات ولازم يشتغل أي حاجة تجيبله فلوس».

زيارات رؤساء الدول والمؤتمرات الهامة التي تعقد في مصر، من أكثر الأوقات التي تنشط فيها حركة بيع وشراء الخزف،

> بحسب «عم صلاح»، فيقول إنه خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، شهد محله إقبالاً كبيراً من الخليجيين لشراء منتجاته

> خاصةً «أطقم القهوة العربي» التي تشتهر بها دول الخليج: «ربنا يكتر من المناسبات دي، لأنها بتجيب الخير للكل».