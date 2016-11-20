الرى: انقطاع الكهرباء عن الصعيد لا علاقة له بالسد العالى

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور رجب عبد العظيم ، وكيل وزارة الرى أن انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الصعيد، ﻻ علاقة له بتوفير المياه، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لتوفير المياه، التى تحتاجها المحطات سواء الملحقة بالسد العالى وخزان أسوان وعمليات التبريد التى تحتاجها.

وقال مصدر مسئول بوزارة الرى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " إن انقطاع الكهرباء عن عدد من محافظات الصعيد ، ليس له علاقة بالسد العالى ، مشيرا إلى أنه تم أمس صرف 100 مليون م3 من بحيرة ناصر، بزيادة قدرها 10 ملايين م3 ، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، بما فيها توليد الطاقة من محطة السد.

وأكد المصدر، أنه تم صرف 100مليون م3 بالأمس من بحيرة ناصر، بزيادة قدرها 10 ملايين م3 ، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، بما فيها توليد الطاقة من محطة السد ، مشيرا إلى أن صرف المياه خلف السد من البحيرة، يتم وفقا لنظام يتميز بالديناميكة، ووفقا لحجم الاحتياجات للبلاد ومواعيد وصولها لشبكات الرى والصرف بمختلف محافظات الجمهورية.