اليوم بدء تلقي طلبات المتقدمين لمسابقة الـ250 معلمًا في بني سويف‎

المراسل- محمد شعبان

تتلقى اليوم الأحد مديرية التربية والتعليم ببني سويف، طلبات المتقدمين لمسابقة الـ250 معلمًا ومعلمة، التي أعلنت عنها لشغل وظيفة معلم مساعد لسد العجز بمدارس المحافظة.

وأكد ثروت عبد العزيز، وكيل الوزارة، بأن المديرية أعلنت عن مسابقة داخلية لحاجتها لـ130 معلمًا مساعدًا لمادة اللغة عربية و40 رياضيات و40 علوم للمرحلة الابتدائية و40 رياض أطفال، ويستمر التقديم حتى 5 من ديسمبر المقبل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن شروط القبول للمسابقة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي، وسيتم ترتيب الطلبات حسب المؤهل الأعلى والمجموع الأكبر ومرتبة الحصول على المؤهل والأقدم تخرجًا والأكبر سنًا.

وأوضح عبدالعزيز أن الأوراق المطلوبة هي صورة شهادة المؤهل والموقف من التجنيد للذكور وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي، وتحفظ الأوراق بملف كارتون أبيض عليه بيانات المتقدم ويقدم للجنة المنعقدة مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف.