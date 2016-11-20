أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم بدء تلقي طلبات المتقدمين لمسابقة الـ250 معلمًا في بني سويف‎

Google+ Print
اليوم بدء تلقي طلبات المتقدمين لمسابقة الـ250 معلمًا في بني سويف‎ اليوم بدء تلقي طلبات المتقدمين لمسابقة الـ250 معلمًا في بني سويف‎

أرشيفية

المراسل- محمد شعبان

تتلقى اليوم الأحد مديرية التربية والتعليم ببني سويف، طلبات المتقدمين لمسابقة الـ250 معلمًا ومعلمة، التي أعلنت عنها لشغل وظيفة معلم مساعد لسد العجز بمدارس المحافظة.

وأكد ثروت عبد العزيز، وكيل الوزارة، بأن المديرية أعلنت عن مسابقة داخلية لحاجتها لـ130 معلمًا مساعدًا لمادة اللغة عربية و40 رياضيات و40 علوم للمرحلة الابتدائية و40 رياض أطفال، ويستمر التقديم حتى 5 من ديسمبر المقبل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن شروط القبول للمسابقة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي، وسيتم ترتيب الطلبات حسب المؤهل الأعلى والمجموع الأكبر ومرتبة الحصول على المؤهل والأقدم تخرجًا والأكبر سنًا.

وأوضح عبدالعزيز أن الأوراق المطلوبة هي صورة شهادة المؤهل والموقف من التجنيد للذكور وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي، وتحفظ الأوراق بملف كارتون أبيض عليه بيانات المتقدم ويقدم للجنة المنعقدة مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا