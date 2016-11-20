محمد الضنحاني: الإمارات تحتفي بالأفكار والقدرات المبتكرة

أشار محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إلى أن دولة الإمارات تحتفي في أسبوع الإمارات للابتكار بالأفكار والقدرات المبتكرة، حيث يشكل الأسبوع منصة لجميع القطاعات وللجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات التعليمية، لعرض أبرز ابتكاراتها.

وقال إن إمارة الفجيرة بمؤسساتها الحكومية والخاصة قطعت أشواطاً مهمة في إرساء قواعد البيئة المتكاملة للابتكار، ومما لا شك فيه أن بيئة الابتكار بالدولة كانت المناخ الملائم لتطوير عملنا في الإمارة.

وأضاف: «نحن نهدف للوصول بدولتنا الحبيبة إلى المراتب الأولى بين الدول الأكثر ابتكاراً، وعليه يجب خلق بيئة تشجع المؤسسات ومراكز البحوث والأفراد على الابتكار».