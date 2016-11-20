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ارتفاع حصيلة ضحايا قطار الهند إلى 91 قتيلا وأكثر من 150 مصابا

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ارتفاع حصيلة ضحايا قطار الهند إلى 91 قتيلا وأكثر من 150 مصابا ارتفاع حصيلة ضحايا قطار الهند إلى 91 قتيلا وأكثر من 150 مصابا

أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج 14 عربة لقطار ركاب عن القضبان في شمال الهند إلى 91 قتيلا وأكثر من 150 مصابا، حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الأخبارية اليوم الاحد عن وزير الداخلية الهندي “راجناث سينج” قوله ” إن قطار باتنا-أندور خرج عن القضبان قرب كانبور شمالي البلاد، وإن القوة الوطنية لمواجهة الكوارث تشرف على جهود الإنقاذ “.

أشارت القناة إلى أنه مازال هناك العشرات من الأشخاص عالقين بداخل عربات القطار وجاري العمل على إخراجهم من الداخل , كما أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث وخروج عربات القطار عن مسارها.

يذكر أن القطارات شائعة في الهند – التي تمتلك أكبر شبكات للسكك الحديد في العالم – حيث يتنقل يوميا أكثر من 23 مليون راكب في القطارات التي يبلغ عددها 11 ألف قطار في البلاد.

أ ش أ

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