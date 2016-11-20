أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صواريخ باتريوت تدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشات الحوثيين تجاه مأرب

Google+ Print
صواريخ باتريوت تدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشات الحوثيين تجاه مأرب صواريخ باتريوت تدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشات الحوثيين تجاه مأرب

أرشيفية

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية “باتريوت ” لقوات التحالف العربى صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثيين وحليفها صالح باتجاه محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية على الرغم من الهدنة التي وافق عليها طرفا النزاع في اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية في المحافظة أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الأول في الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح اليوم والثانى بعده بأقل من ساعة .

وذكر مركز سبأ الاعلامى التابع للمحافظة أن المليشيات انتهكت الهدنة التي بدأت من بعد ظهر أمس 57 مرة حتى مساء أمس في جبهتى صرواح والمخدرة غرب المحافظة وعلى الحدود الجنوبية الشرقية للمحافظة مع محافظة البيضاء كما دفعت بتعزيزات عسكرية لمواقعها في صرواح.

وفى محافظة تعز جنوب غربي البلاد التي تشهد قتالا يوميا بين قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له من جهة وبين المليشيات من جهة أخري بلغت انتهاكات المليشيات للهدنة حوالى 160 مرة منذ بدء سريانها وشملت قصفا متواصلا على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحالات قنص مما أدى الىسقود 3 قتلى بينهم طفل .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا