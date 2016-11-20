صواريخ باتريوت تدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشات الحوثيين تجاه مأرب

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية “باتريوت ” لقوات التحالف العربى صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثيين وحليفها صالح باتجاه محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية على الرغم من الهدنة التي وافق عليها طرفا النزاع في اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية في المحافظة أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الأول في الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح اليوم والثانى بعده بأقل من ساعة .

وذكر مركز سبأ الاعلامى التابع للمحافظة أن المليشيات انتهكت الهدنة التي بدأت من بعد ظهر أمس 57 مرة حتى مساء أمس في جبهتى صرواح والمخدرة غرب المحافظة وعلى الحدود الجنوبية الشرقية للمحافظة مع محافظة البيضاء كما دفعت بتعزيزات عسكرية لمواقعها في صرواح.

وفى محافظة تعز جنوب غربي البلاد التي تشهد قتالا يوميا بين قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له من جهة وبين المليشيات من جهة أخري بلغت انتهاكات المليشيات للهدنة حوالى 160 مرة منذ بدء سريانها وشملت قصفا متواصلا على الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحالات قنص مما أدى الىسقود 3 قتلى بينهم طفل .

أ ش أ