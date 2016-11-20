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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالًا والعظمى بالقاهرة 25

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالًا والعظمى بالقاهرة 25 الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالًا والعظمى بالقاهرة 25

أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس دافىء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
> كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب البلاد على مدينتى حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة هناك، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط؛ مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
> وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية :
> القاهرة 17 25
> الإسكندرية 18 23
> مطروح 14 23
> بورسعيد 20 26
> دمياط 20 26
> الغردقة 19 30
> شرم الشيخ 22 26
> رفح 13 25
> أسيوط 12 26
> سوهاج 14 27
> الأقصر 18 32
> أسوان 20 33
> شلاتين 24 30
> حلايب 25 28.

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