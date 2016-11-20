أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط خلية إخوانية بالمنيا تضم 8 عناصر بحوزتهم مخططات لنشر الفوضى والتخريب

Google+ Print
ضبط خلية إخوانية بالمنيا تضم 8 عناصر بحوزتهم مخططات لنشر الفوضى والتخريب ضبط خلية إخوانية بالمنيا تضم 8 عناصر بحوزتهم مخططات لنشر الفوضى والتخريب

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 8 أشخاص شكلوا خلية إخوانية بمركز مطاى تخطط لأعمال عنف وشغب ونشر الفوضى.

 

وقالت مصادر أمنية، إنه تم إجهاض مخطط تم الإعداد له من قبل الخلايا التابعة لتنظيم الإخوان، والتى كانت تسعى لتنفيذ مخططات لنشر الفوضى بالبلاد وتحريض المواطنين على العصيان المدنى وتعطيل حركة المواصلات العامة.

 

وتضم الخلية 8 أشخاص، يتزعمهم أحد قيادات التنظيم، ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية تحوى مخططات تخريبية، منها تحريض المواطنين ضد النظام القائم بالبلاد واستغلال الظروف الاقتصادية لتأجيج الرأى العام، وتحرر محضر برقم 4788 إدارى مركز شرطة مطاى، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365