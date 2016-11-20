ضبط خلية إخوانية بالمنيا تضم 8 عناصر بحوزتهم مخططات لنشر الفوضى والتخريب

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 8 أشخاص شكلوا خلية إخوانية بمركز مطاى تخطط لأعمال عنف وشغب ونشر الفوضى.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم إجهاض مخطط تم الإعداد له من قبل الخلايا التابعة لتنظيم الإخوان، والتى كانت تسعى لتنفيذ مخططات لنشر الفوضى بالبلاد وتحريض المواطنين على العصيان المدنى وتعطيل حركة المواصلات العامة.

وتضم الخلية 8 أشخاص، يتزعمهم أحد قيادات التنظيم، ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية تحوى مخططات تخريبية، منها تحريض المواطنين ضد النظام القائم بالبلاد واستغلال الظروف الاقتصادية لتأجيج الرأى العام، وتحرر محضر برقم 4788 إدارى مركز شرطة مطاى، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.