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حبس عاطل ومندوب مبيعات ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة بالجيزة

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حبس عاطل ومندوب مبيعات ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة بالجيزة حبس عاطل ومندوب مبيعات ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة بالجيزة

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى بحبس عاطل ومندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من المواد المخدرة من مسحوق الهيروين، وأمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وعلى الفور تم إعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 12 تذكرة هيروين.

وبمواجهته اعترف بحصوله على المضبوطات من مندوب مبيعات، فتم إعداد كمين له والقبض عليه وبحوزته 5 تذاكر من مخدر الهيروين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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