اليوم.. وزير التعليم العالى يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة اليوم الأحد، يأتى بهدف الارتقاء بأداء الخدمات المقدمة عليها، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً إطلاق نظام المراسلات الإلكترونية لتعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة بيانات المؤسسة.

وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية، أن البوابة الإلكترونية فى شكلها الجديد تشتمل على العديد من الخدمات التقنية والمعلوماتية والإعلامية، كما أنها تتضمن عدداً من الأنشطة والفعاليات التى تسهم فى مشاركة الرأى العام والمهتمين من الطلاب وأولياء الأمور، وكذا رؤية الوزارة ورسالتها، وأبرز ملامح الإستراتيجية العامة للوزارة ودورها فى تعزيز الأنشطة الطلابية، فضلاً عن طرح القضايا العامة للمناقشة والحوار والقضايا الجامعية بما يسهم فى تشكيل الرأى العام فى المجتمع الجامعى بشكل سليم.

وأشار الشيحى، إلى أن نظام المراسلات الإلكترونية يقدم حلاً جذريًا لمشاكل فقدان المراسلات والوثائق والفواتير والرسائل الورقية المهمة فى المؤسسة، مما يسهل العمل ويوفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنه من أكثر الحلول شمولية وكفاءة فى عمليات معالجة ومتابعة البريد الوارد والصادر وأرشفته إلكترونياً وإجراء التقارير والتحليلات وغيرها من القراءات الهامة والضرورية، كما أنه يضمن انتقال المعاملات ومعالجتها بشكل سريع ومنتظم.

ومن المقرر أن يشارك فى احتفالية تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة ونظام المراسلات الإلكترونية عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين فى هذا المجال.