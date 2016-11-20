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الإسماعيلى يقرر مد اختبار البوركينى "ابيومى"

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الإسماعيلى يقرر مد اختبار البوركينى "ابيومى" الإسماعيلى يقرر مد اختبار البوركينى "ابيومى"

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى منح فرصة للبوركينى ادينياى مايكل ابيومى صاحب الـ22 عامًا، الذى يخضع للاختبار فى صفوف الدراويش حاليًا تمهيدًا للتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية، ومدة فترة اختباره من أجل الوقوف على مستواه بشكل بدنى لاسيما أن اللاعب ظهر بشكل مرضى خلال التدريبات الماضية.

 

ومن المقرر أن يخضع لاعبون أفارقة جدد للاختبار فى صفوف الزمالك من أجل اختيار اثنين منهما للانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، خاصة بعد هروب الغانى إيمانويل بناهينى منذ أيام ولم يتبق فى صفوف الدراويش سوى لاعب أفريقى وحيد هو الغانى توريك جبرين.

 


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