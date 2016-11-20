مشروعات بلدية في الرياض والدمام بأكثر من 100 مليون ريال

وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقود مشروعات بلدية جديدة بمدينتي الرياض والدمام بتكلفة إجمالية بلغت 103,218,733 ريالًا، خصصت لصيانة شوارع وميادين وسط مدينتي الرياض وشرق الدمام.

وتضمنت مشروعات مدينة الرياض صيانة شبكة الطرق والشوارع والميادين، بتكلفة قدرها 62,182,525 ريالاً، بينما شملت المشروعات الموقعة لأمانة المنطقة الشرقية مشروع صيانة شوارع شرق مدينة الدمام بتكلفة قدرها 41,036,208 ريالات.

ويأتي توقيع واعتماد هذه المشروعات ضمن برنامج الوزارة لتنمية وتطوير المدن وتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة.