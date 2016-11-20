تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع الإمارات للابتكار 2016» في دورته الثانية، لتحتفي إمارات الدولة بكل مدنها ومناطقها بالمبتكرين وأفكارهم المتميزة على مدى 7 أيام، تبدأ اليوم وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، ويتجاوز عدد الفعاليات المبتكرة التي ستنظم خلاله 1200 فعالية ومبادرة ومشروع.

ويشهد الحدث تفاعلاً كبيراً ومشاركات مكثفة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والمجتمعية في مختلف مناطق الدولة، حيث يركز «أسبوع الإمارات للابتكار 2016» على تحفيز أفراد المجتمع وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة وفق رؤية مستقبلية، تدعم توجهات الدولة للارتقاء بالمجتمع، بما يعزز مكانة الإمارات بين أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

وأكد أعضاء اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار الحرص على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة، بتبني الابتكار نهجاً للعمل في المجالات كافة، بما يرتقي بحياة المجتمع، ويدعم موقع الإمارات الرائد على خريطة الابتكار العالمية.

وأشار أعضاء اللجنة العليا، في تصريحات صحافية بمناسبة انطلاق أسبوع الإمارات للابتكار في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الحالي، إلى أن إمارات الدولة ومدنها ستحتفي بالابتكار والمبتكرين بفعاليات كبرى، داعين كل أفراد المجتمع إلى المشاركة فيها وحضورها.

ويعد أسبوع الإمارات للابتكار الحدث الأكبر من نوعه، ويشكّل ركيزة أساسية من ركائز عمل الحكومة، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير العمل الحكومي على أسس مبتكرة، تنسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.