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صيد المحلة يهدد بالانسحاب من دورى الكرة النسائية

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صيد المحلة يهدد بالانسحاب من دورى الكرة النسائية صيد المحلة يهدد بالانسحاب من دورى الكرة النسائية

>الغربية محمد غنيم

أرسل نادى صيد المحلة برئاسة الدكتور محمود شحاتة شكوى رسمية لإتحاد الكرة يهدد فيها بالانسحاب من دورى الكرة النسائية وذلك بعد ثبوت قيام مسئولى نادى الترام بإشراك لاعبة لا تحمل أي صفة فى مباراة فريقهم أمام صيد المحلة باسم لاعبة أخرى وبكارنيه مزور وهو ما اكتشفه محمد مرسى مدرب صيد المحلة.

من جانبها أكدت ماجدة الخواجة المشرف العام على الكرة النسائية بصيد المحلة أنه أمر لا يمكن السكوت عليه خاصة لأن حكم اللقاء قام بتسجيل الواقعة فى تقريره عقب نهاية اللقاء مطالبة اتحاد الكرة باتخاذ موقف حازم ضد واقعة التزوير.


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