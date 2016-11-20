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حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/11/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/11/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/11/2016

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واحد من أهم الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

 

على الصعيد المهنى..

تجد نفسك فى عدد من الاختبارات التى اجبرتك الظروف على الدخول فيها رغماً عنك، وعليك أن تثبت ولائك لعملك وحسن نيتك حتى لا تخسر كثير من الزملاء الذين أعطوك ثقة زائدة فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد العاطفى..

انتظر المزيد من المفاجآت السارة التى ستسعد قلبك، وستثبت لك حسن اختيارك لشريك حياتك، المواقف وحدها التى تمتلك القدرة على إظهار معادن الأشخاص، فاسعد باختيارك الجيد.

 

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية مستقرة، وضبط مواعيد نومك أعاد لك صحتك ورشاقتك ولا تحتاج سوى الاستمرار على النظام الصحى الذى وضعته لنفسك.

 

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حياة رومانسية هادئة مع شريك حياته بسبب ابتعاده عن العناد والتشبث بالرأى وردوده العنيفة التى كانت سبب لكثير من المشاكل مع شريك حياته فى الفترة الماضية، وتوتر بسيط فى محيط العمل.


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مصر 365

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