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حظك اليوم برج العقرب 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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حظك اليوم برج العقرب 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى حظك اليوم برج العقرب 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، العقرب من أكثر الابراج صعبة التفاهم، لكنه على قدر كبير من  تحمل المسئولية، طموح لا يستسلم لضغوط الحياة بسهولة.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهن..

يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى المتمرد، إذا لزم الأمر وذلك لمصلحتك، لأن الذين يبدو أكثر وأبلغ بمعرفة ودراية بكل شىء، قد يرتكبون الأخطاء التى يصعب التراجع فيها.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

التزامك بالعمل أكثر من اللازم يأخذك بعيدا عن شريكك، انها ليست غلطتك، ولكن تأخذ من وقتك للتعبير عن الحب الذى فى قلبك تجاه، وقد يحتاج شريك حياتك بعض من الحنين للاهتمام والراحة منك، حاول إعادة الاهتمام بشريكك مرة أخرى مثلما تهتم بعملك.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى..

قدرات الإبداعية الخاصة بك تعزز يوما بعد يوم، ولكن ذلك سوف يؤثر على صحتك بالسلب، لذا يجب عليك التخفيف عن نفسك فى مثل هذا الوضع من خلال الذهاب للتدليك مع رائحة العلاج، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتواجه التحديات اليومية وجها لوجه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب..

بعد فترة طويلة من التعب اليوم سوف تشعر بالارتياح، ستأتيك أخبار مهمة تغير من شكل يومك، الآباء، سيتم تسوية دعوى قضائية معلقة فى صالحك، وهناك القليل من الجهد فى مهنة اليوم تعطى عوائد مجزية غدا، تبدو الحياة اليوم ليكون على المسار الصحيح، تتمتع هذه الفترة مع عائلتك.


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مصر 365

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