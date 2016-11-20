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حظك اليوم برج القوس الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. سيطر على نفسك فيما يتعلق بالأمور المالية

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حظك اليوم برج القوس الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. سيطر على نفسك فيما يتعلق بالأمور المالية حظك اليوم برج القوس الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. سيطر على نفسك فيما يتعلق بالأمور المالية

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يعد برج القوس أحد الأبراج النارية التى تسم بالحماس والعصبية ورغم ذلك فهو طيب القلب ورومانسى، ونقدم على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى لمواليد برج القوس.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

الأمر يتطلب منك التركيز فيما يتعلق بالاستثمارات والأمور المالية كما عليك ان تسيطر على نفسك، ولكن لا تذهب لأى مشروع تجارة رابحة اليوم، لا تنتقل من مجال عملك فعليك اكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.

 

القوس على الصعيد العاطفى..

من المحتمل أن تلتقى اليوم بشخص مثالى بالنسبة لك، فثق بحظك فمن المتوقع أن تقابل توأم روحك فاستمع إلى قلبك اليوم حتى لو عقلك حذرك من هذا الشخص، فكل شئ يسير فى الطريق الصحيح لمرة واحدة، فالأحداث رومانسية فى طريقها إليك فلا تفوت فرصة إقامة علاقة ذات معنى فى حياتك.

 

القوس على الصعيد الصحى..

اليوم صحتك فى حالة جيدة ويرجع ذلك أساساً لشعورك بأنك جيد من الناحية العاطفية، فتتمتع بالثقة بالنفس والاستقرار العاطفى والسعادة والقوى العلاجية التى تشفى الداخل والخارج، وبشكل عام إنه يوم عظيم لإنجاز شئ مهم على الأرجح لتحقيق النجاح والتقدير.

 

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

تجنب التأخير فى أداء مهامك، كما أن الوقت هو الأفضل للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى الانضباط والتركيز على انجاز المهام الخاصة بك، وكذلك جرعة صحية من قوة الإرادة، فكنت بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب حيث التخطيط كثيراً وقد حدث هذا بالفعل من أجل أن يؤدى ذلك إلى نتيجة ناجحة.


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مصر 365

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