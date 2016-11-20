رئيس المصرى: مساندة كاملة للعميد من إدارة النادى

كتب احمد وجيه



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أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادى المصرى مساندته التامة هو وباقى أعضاء مجلس الإدارة ومن قبلهم جماهير النادى العظيمة لحسام حسن المدير الفنى للفريق الأول وجهاز المعاون .

اضاف حلبية أن الفريق يقدم أفضل مستوى فني وبدني بين جميع أندية الدوري الممتاز، مشيراً أن ظهور فريق المصرى بهذا المستوى الطيب الذى أشاد به كافة المتابعين للكرة المصرية لم يأت من فراغ وانما وراءه مجهود كبير بذله الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن طوال فترة الاعداد التي استمرت لما يقرب من شهرين ، مضيفاً أنه على ثقة كاملة بأن الفريق سينافس على تحقيق مركز متقدم هذا الموسم مثلما حققه الموسم الماضى، فالفريق بشهادة الجميع يقدم مستوى فني وبدني أفضل مما قدمه الموسم الماضي والذي أنهاه الفريق بالتواجد بالمربع الذهبي والتأهل للكونفيدرالية الأفريقية.