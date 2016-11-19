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سقوط "الزواوى" بـ20 قطعة حشيش قبل ترويجها على عملائه بطنطا

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سقوط "الزواوى" بـ20 قطعة حشيش قبل ترويجها على عملائه بطنطا سقوط "الزواوى" بـ20 قطعة حشيش قبل ترويجها على عملائه بطنطا

>الغربية - اسلام الخياط

تمكن ضباط لمباحث الجنائية بمركز طنطا، من ضبط عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة بدائرة المركز.

 

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد السروجى مأمورمركز طنطا، يفيد من المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث المركز، بتمكن النقيب أحمد جمعة معاون مباحث المركز، من ضبط  (س. ص.الزاوى)  26 سنة عاطل ومقيم فيها سليم مركز طنطا، وبحوزته عدد 20 قطعة حشيش كبيرة الحجم ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

تم اقتياد المتهم لديوان عام المركز، وحرر 38309  لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.


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